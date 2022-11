A Bari, in particolare a Carbonara, nella Parrocchia di Sant’Antonio di Padova, ci sarà presto un nuovo orto sociale. Più nello specifico, per la prima volta, un appezzamento del terreno della Parrocchia, produrrà ortaggi come cime di rape, fave, piselli, lattughe, carciofi, cavoli, prezzemoli e molto altro ancora che verranno destinati attraverso la gestione della Caritas alle famiglie bisognose del quartiere con problemi economici.

“Un’iniziativa solidale – ha raccontato il parroco Don Alfonso – che coinvolgerà un po’ tutti, bambini e giovani famiglie, enti locali e volontari. Ed ancora, solidarietà, carità e cultura contadina possono passare anche attraverso gesti semplici e condivisi che creano comunità e misericordia. L’orto sociale è un iniziativa che è stata possibile grazie all’impulso e alla generosità iniziale del signor Pietro Palermo facente parte della comunità dei fedeli. Tutti fiduciosi che l’iniziativa prenda piede e un maggiori numero di persone sia sensibilizzato a donare generosità e a prestare braccia alla coltivazione. Ed infine l’appello di Don Alfonso affinché i parrocchiani si rendano disponibili a fare qualcosa per promuovere la coltivazione per renderlo ancora migliore: servono altre piantine e sementi, letame, impianto irriguo e attrezzi. Perché c’è più gioia nel dare che nel ricevere” – ha concluso.

Domani, 12 novembre, alle ore 16 è prevista l’inaugurazione. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i parrocchiani, ma anche a chiunque, sottolinea infine Don Alfonso “creda nel valore educativo e sociale che questa iniziativa potrà avere”.