A soli due mesi dall’apertura l’antica pizzeria ‘da Michele’, in corso Vittorio Emanuele II, ricerca personale. Il particolare per il punto vendita di Bari cerca “camerieri e cameriere da integrare nell’organico. E’ necessario – si legge in un annuncio pubblicato online- avere una esperienza minima nel ruolo di due anni e una disponibilità immediata. I contratti saranno full time o part time.

In particolare la storica pizzeria napoletana cerca anche pizzaioli, in questo caso con esperienza minima di tre anni. L’antica Trattoria da Michele, creata nel 1870, vanta numerose sedi non sono Italia ma anche all’estero.

(Foto sito ufficiale Da Michele)

