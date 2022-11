Sarà inaugurata domenica 13 novembre, con una favola in musica per tutte le età, la Stagione Famiglie a teatro 2022.23 del Teatro Radar di Monopoli, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari. Alle ore 18 va in scena Giovannin senza parole (produzione Crest, consigliata per un pubblico a partire da 5 anni), un apologo buffo pensato per i ragazzi e per i ragazzi che siamo stati.

L’opera affronta il tema delicato dell’esercizio della forza attraverso la parola, osservandolo con gli occhi innocenti di un ragazzo che, grazie ai suoi “errori”, trasformerà un intero paese. Perché, si sa, che gli errori sono solo un tentativo di fare quello che non si sa. In scena Nicolò Antioco Ximenes, Andrea Bettaglio, Catia Caramia e Nicolò Toschi (che cura anche le musiche dello spettacolo), diretti da Andrea Bettaglio, per raccontare la storia di un paese dove la prima grande regola è obbedire agli ordini del suo Capo, padrone anche della grande officina delle parole, che corregge a proprio piacimento. Finché un giorno non arriva un giovane a sovvertire l’ordine fino ad allora stabilito.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.