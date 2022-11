Si inaugura con uno speciale circo ‘in miniatura’, nato dalla creatività di un attore italiano maestro della pantomima, la Stagione 2022.23 Famiglie a teatro del Teatro Kismet di Bari, a cura di Teresa Ludovico, con appuntamenti dedicati al pubblico più giovane.

Domenica 13 novembre alle ore 18 è in programma il Circo delle pulci del professor Bustric con in scena Sergio Bustric – attore interprete di numerose pellicole di successo, da ‘La vita è bella’ al recente ‘I fratelli De Filippo’ con la regia di Sergio Rubini – con un gioco comico di sorprese, senza mai perdere la leggerezza e quel senso dell’assurdo tipici del teatro di Bustric, a cui, se il teatro è volontaria sospensione dell’incredulità, il pubblico volontariamente si abbandona. Bustric riprende creativamente il genere del Circo delle Pulci, nato nell’Ottocento con forma di spettacolo popolare, che meraviglia e stupisce ancora più di un normale circo in quanto ad esibirsi nei vari ruoli di acrobata, funambolo o fachiro sono proprio loro…. le pulci.

Bustric, uno dei maggiori interpreti del Nuovo Circo contemporaneo, oltre che autore, regista e attore in teatro con lavori rappresentati in tutta Europa, Somalia, Cile, Uruguay, Brasile, Argentina, America del Nord, attraverso la magia, la pantomima, la giocoleria il racconto, realizza quel Circo delle Pulci che è gioco di prospettive tra l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande e metafora straordinaria che dà spazio all’impossibile, al genio, alla meraviglia.

I biglietti per gli spettacoli della Stagione 2022.23 ‘Sconfinamenti’ partono da 8 euro disponibili al botteghino del Teatro Kismet (Strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket.com. E per chi possiede la Ki(d)smet Card, ritirabile gratuitamente al botteghino del Kismet, è possibile acquistare il biglietto a prezzo scontato. Previsto anche un abbonamento che permette l’accesso a tutti gli spettacoli della Stagione Famiglie a teatro del Kismet, al prezzo di 60 euro.

