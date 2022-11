Lotta contro i taxi abusivi. Questa mattina nei pressi del porto, sanzionato per noleggio con conducente (N.C.C.) abusivo minibus Opel, con a bordo due passeggeri, e contestuale fermo amministrativo del veicolo.

La polizia locale ricorda che chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694 e, se si tratta di autobus, da € 430 a € 1.731. La violazione comporta pure la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi.

