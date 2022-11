Un avviso pubblico per raccogliere offerte da parte di aziende interessate a sistemare una ruota panoramica su largo Giannella. Al Comune è arrivata una offerta per posizionare l’attrazione da 45 metri di altezza “per creare – si legge nella delibera di giunta – in città il calore delle feste e al tempo stesso coinvolgere i numerosi turisti che arrivano nella nostra città e i cittadini in momenti di aggregazione e socializzazione”.

Trattandosi di area demaniale marittima il Comune deve procedere all’avviso pubblico al fine di acquisire eventuali istanze concorrenti e/o eventuali opposizioni e osservazioni. Nell’avviso sarà precisato che la ruota dovrà avere un’altezza minima di 40 metri e dovrà restare per cinque mesi.

“Risulta evidente – continua la delibera di giunta – che tale evento rappresenterà un’opportunità di crescita culturale, economica e più in generale nel cosiddetto “stare insieme”, in un clima natalizio, offrendo un’occasione di svago, tenendo conto dei benefici economici che ne possono derivare”. (foto repertorio)

