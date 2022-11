Nella mattinata odierna, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Bari hanno dato esecuzione al provvedimento di pene concorrenti disposto dalla Procura Generale della Repubblica di Bari – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di Savino Parisi, di anni 62, noto come “Savinuccio”, capo indiscusso dell’omonimo sodalizio criminale radicato al quartiere Japigia di Bari.

A Savino Parisi, figura verticistica della criminalità organizzata barese, il provvedimento in parola gli è stato notificato presso la struttura carceraria dove è attualmente ristretto, dovendo espiare un cumulo di pena definitivo di 12 anni, un mese e 7 giorni di reclusione.

Detenuto dal marzo 2016, nei confronti di Parisi, si è reso necessario aggiornare il cumulo di pene a seguito delle numerose e concorrenti sentenze di condanna, passate in giudicato, comminategli, sin dagli anni ’80, per una lunga serie di gravi reati, anche associativi, che spaziano dall’associazione di tipo mafioso al traffico di sostanze stupefacenti, dalle estorsioni alla ricettazione e alla violazione della Legge in materia di armi. (in foto L’arresto del boss Parisi nel 2007)

