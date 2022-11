Don Vito Piccinonna diventa vescovo della diocesi di Rieti. L’annuncio oggi di monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari – Bitonto. “E’ una grande gioia per la nostra Arcidiocesi sentirsi oggetto della Grazia del Signore che, attraverso il discernimento della Chiesa, ha scelto uno dei nostri presbiteri per il ministero apostolico. Il Santo Padre, papa Francesco, ha chiamato don Vito Piccinonna, sacerdote amato e stimato nel presbiterio e tra la gente, a servire come Vescovo la Diocesi di Rieti”, ha detto monsignor Satriano.

“Siamo felici per questa notizia e condividiamo con la Chiesa reatina la gioia e il dono, lieti di poter collaborare all’edificazione del Regno attraverso un figlio della nostra terra che tanto bene ha seminato nel suo percorso di vita. A don Vito porgiamo sinceri auguri per un ministero episcopale fecondo di grazia, mentre gli garantiamo il sostegno della preghiera e dell’affetto”, ha concluso l’arcivescovo.

Don Vito Piccinonna è nato a Palombaio (BA) il 1 giugno 1977 e ha conseguito il diploma di Scuola Superiore presso l’Istituto Magistrale “Fiore” di Terlizzi (BA). Ordinato diacono il 14 settembre 2001 e sacerdote il 3 settembre 2002, ha conseguito il Baccalaureato in Sacra Teologia presso l’Istituto “Regina Apuliae” di Molfetta della Facoltà Teologica Pugliese. Ha terminato i corsi di Licenza in Teologia Dommatica.

Dopo la sua ordinazione sacerdotale, don Piccinonna ha ricoperto i seguenti incarichi:

2002-2005 Vicario parrocchiale della Parrocchia Maria Ss. Annunziata di Modugno (BA).

2005-2013 Padre Spirituale del Seminario Arcivescovile di Bari-Bitonto.

2005-2011 Assistente diocesano per il Settore Giovani di Azione Cattolica.

2008-2013 Assistente Ecclesiastico Nazionale per il Settore Giovani dell’Azione Cattolica Italiana.

2013-2022 Direttore dell’Ufficio Caritas della Curia Diocesana di Bari- Bitonto.

2015-ad oggi Parroco della Parrocchia Santi Medici Cosma e Damiano in Bitonto, Rettore dell’omonimo Santuario e, Presidente della Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano, Bitonto, Onlus, Assistente Spirituale della Comunità Terapeutica Lorusso Cipparoli.

Nel 2019/2020 Don Vito Piccinonna ha frequentato il Corso di educatore professionale. È stato nominato Vicario episcopale per la Carità nel Settembre 2022. È stato inoltre insegnante di religione nella scuola pubblica ed è Delegato Regionale del Collegamento Nazionale dei santuari (2016-2022).

