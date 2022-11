“Il degrado di via Toma e di corso Benedetto Croce è al limite dell’ammissibile”. Sono queste le parole del coordinatore del municipio II Onofrio de Giglio che segnala la scarsa pulizia e la mancanza del decoro urbano delle due strade dovuto principalmente alla deiezioni dei cani. Più che altro per colpa dei padroni che non puliscono.

De Giglio si fa portavoce dei tantissimi commercianti della zona così come dei genitori che accompagnano i figli a scuola esasperati dalla situazione. Inoltre precisa De Giglio: “I marciapiedi sono ridotti male, tanto è vero che più di una persona anziana è caduta per il dislivello ormai evidente”. Il coordinatore richiede un intervento urgente da parte dell’amministrazione.

