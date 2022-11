Due cassonetti dell’indifferenziato finiti in mezzo alla strada. Lo scatto è di un lettore di Borderline24 che ha immortalato i bidoni “ballerini” spostati forse da qualcuno che aveva bisogno di spazio per parcheggiare oppure dagli stessi netturbini e poi lasciati in mezzo alla strada. Con inevitabili ripercussioni sulla viabilità e sulla sicurezza stradale. Siamo in via de Ferraris.

