La Giunta Emiliano ha approvato oggi la manovra di variazione e assestamento sul bilancio 2022, per circa la metà destinata a sanità e spesa sociale. Il documento adesso passa all’esame delle commissioni del Consiglio regionale, prima della discussione in Aula che dovrà svolgersi entro il prossimo 30 novembre.

Tra le voci più importanti ci sono 15 milioni di euro stanziati per ridurre i tempi delle liste di attesa in sanità, oltre 2 milioni e 600 mila euro per tre mensilità degli assegni di cura Covid-19 e per i Progetti di vita indipendente dedicati alla disabilità motoria; tre milioni di euro per l’accesso alla casa come sostegno sui canoni di locazione per i meno abbienti; 500 mila euro per promuovere una prima sperimentazione di interventi a sostegno della realizzazione di lavori di pubblica utilità rivolti a lavoratori in cassa integrazione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.