Con il volto coperto da un passamontagna e impugnando una pistola due uomini si sono introdotti in casa di una pensionata a Fasano (Brindisi), hanno legato la donna a una sedia e, dopo aver rovistato ovunque, sono fuggiti con alcune migliaia di euro in contanti trovati in una stanza. E’ stata la stessa vittima della rapina, dopo essersi liberata, a lanciare l’allarme chiedendo l’aiuto ai vicini. Sul posto i carabinieri hanno raccolto la testimonianza della donna e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Ne dà notizia l’Ansa.

