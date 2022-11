Simba è morto. I suoi padroni hanno annunciato nel corso della serata di ieri il ritrovamento del loro amato cane. Scomparso da tanti giorni, in molti si erano mobilitando per ritrovare Simba, un labrador di 4 anni del quale si sono perse le tracce. Centinaia le condivisioni delle foto di Simba sui sociale per aiutare la famiglia. E’ stata anche organizzata una ricerca a Conversano sotto al ponte dove era stato trovato morto, forse investito, il fratello di Simba, Zeus.

Erano state allertate anche le guardie campestri. I proprietari da giorni stavano perlustrando le campagne tra Conversano Turi Castellana e Putignano nella speranza di non trovare morto Simba come è accaduto con Zeus. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

“Dopo giornate infinite di lavoro, eravate luce nei giorni bui.. mi mancate, ma sono riuscito a mantenere la promessa a mia moglie e alle mie figlie che, o vivi o morti, vi avrei riportato a casa. Nella vostra casa. E così è stato – scrive addolorato il padrone dei due cani- . Ora sono seduto su uno sgabello di fronte a voi e ho il cuore spezzato e non mi perdonerò mai quello che è successo. In questa storia voglio che la gente sappia quanto vi ho amato e quanto mi mancherete. Vegliate da lassù vostra madre e il vostro fratellastro Omar. Il vostro papà”.