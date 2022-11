Il Natale è alle porte e per le strade del centro si comincia a lavorare per “costruire” l’atmosfera della festa più attesa dell’anno: in via Sparano, cuore dello shopping della città di Bari, è cominciato il montaggio delle luminarie che accompagneranno il passeggio lungo i giorni delle Feste.

I tecnici stanno predisponendo, in queste ore, le luci per generare l’apprezzato effetto ‘cascata’ visto già negli scorsi anni, per un brillante ed elegante effetto natalizio. Il montaggio sarà completato nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni saranno montate le luci anche negli altri municipi. Confermato anche per quest’anno il grande albero in piazza del Ferrarese che sarà acceso il 6 dicembre, giorno di san Nicola.

