In occasione della Giornata Internazionale per la eliminazione della violenza contro le donne, domani, 25 novembre, presso l’Auditorium “Arcobaleno” dell’ex CTO (dalle 8 alle 14) si terrà la manifestazione “Il coraggio delle donne”, progetto formativo organizzato dal CUG (Comitato unico di garanzia) della ASL di Bari con letture, proiezioni, dibatti, relazioni di fatti realmente accaduti e confronti sul tema. E’ prevista anche la video testimonianza in anonimato di una dipendente ASL vittima di maltrattamenti in ambito famigliare che ha voluto raccontare la propria storia per sensibilizzare la comunità, ma anche istituzioni e forze dell’ordine a non abbassare la guardia sulle violenze non solo fisiche, ma soprattutto psicologiche.

Intervengono: Antonio Sanguedolce, Direttore Generale ASL Bari, Francesca Bottalico, Assessora al Welfare Comune di Bari, Vincenzo Defilippis, Direttore Dipartimento Sicurezza e Qualità ASL Bari, Lorenzina M. Proscia, Presidente Comitato Unico di Garanzia ASL Bari, Stella Sanseverino – Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Bari.

