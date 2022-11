“Io per ora devo fare il sindaco per altri due anni, poi fra due anni capiremo che fare”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, a margine della presentazione del libro di Claudio Cerasa “Le catene della destra” a Bari, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla sua possibile candidatura come prossimo presidente della Regione Puglia. “Non lo decido io – ha proseguito -. Lo deciderà, come già successo quando mi sono candidato per fare il sindaco, la comunità del centrosinistra”.

