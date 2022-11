Incendio questa mattina in un box condominiale in via Giulio Petroni. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco. La polizia locale ha chiuso ( e poi riaperto) la strada per permettere ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza l’area. Non ci sono feriti.

