Conferenze, laboratori, workshop, mostre e spettacoli musicali e teatrali. Il Natale a Bari si tinge con i colori della solidarietà. Il meeting del Volontariato, l’appuntamento annuale del centro di servizio al volontariato San Nicola Odv, torna più centrale che mai nella vita del capoluogo pugliese.

‘Oltre. L’inaspettata bellezza della realtà’ è il nome scelto per la quattordicesima edizione della manifestazione, che quest’anno si articolerà tra due location d’eccezione: l’istituto Salesiani Redentore – nel cuore del quartiere Libertà – e lo spazio Murat, in piazza del Ferrarese. Grande novità di quest’anno il mercatino della solidarietà: i giorni sabato 3 e domenica 4 dicembre, le trenta casette bianche allestite su via Venezia ospiteranno per la prima volta le associazioni del territorio, che potranno così esporre manufatti, gadget e oggetti di artigianato locale, oltre a informare tutte le persone interessate sulle attività svolte.

Dall’1 al 4 dicembre il capoluogo pugliese torna dunque protagonista della solidarietà e della gratuità con nomi di calibro nazionale: Gemma Milite Calabresi, vedova del commissario Luigi Calabresi vittima di un attentato durante gli anni di piombo, Mario Melazzini, medico specialista in ematologia generale clinica e laboratorio e ricercatore in ambito onco-ematologico, Bruno Mastroianni, filosofo, giornalista e autore di trasmissioni RAI, Antonia Chiara Scardicchio, professore associato in pedagogia generale e sociale Università degli studi di Bari, Cesare Moreno, presidente dell’associazione Maestri di Strada. Al convegno conclusivo del meeting, “Cosa c’è Oltre la Notizia” parteciperanno i direttori delle principali testate locali.

Ma spazio anche agli spettacoli: dal teatro impegnato di Sara Bevilacqua, che con Meridiani Perduti Teatro porta in scena “La Stanza di Agnese”, ferita ancora aperta dalla strage di via D’Amelio, passando per “Mio fratello rincorre i dinosauri”, adattamento teatrale di Christian Di Domenico e Carlo Turati dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol, fino alle risate e alla leggerezza dell’artista barese Renato Ciardo, che chiude il Meeting con il suo personale Show.

Anche il cinema grande protagonista di questa edizione del meeting del volontariato: domenica 4 dicembre, alle ore 18:00, sarà proiettato in anteprima assoluta il docufilm sul volontariato “Prima dov’ero”, realizzato dal regista siciliano Mauro Maugeri, vincitore nel 2020 del premio per il miglior cortometraggio all’Italian Film Festival of Minneapolis/St.Paul. Nel 2016, per il suo “A lu cielu chianau”, ha ricevuto una menzione speciale alla Mostra del Cinema di Venezia.

Il meeting si articolerà in due fasi: la prima – 1 e 2 dicembre – con i laboratori organizzati dalle associazioni (e non solo) e che si terranno all’interno delle sale dell’istituto Redentore: dai laboratori di arte e fumetto dei maestri illustratori della scuola di fumetto, illustrazione e disegno grafite a quelli sui temi della non-violenza realizzati da edizioni La Meridiana e curati da Daniele Taurino del direttivo nazionale del Movimento nonviolento. E ancora, dai laboratori di cucina di Ana Estrela, dell’associazione culturale Origens, alla presentazione dell’ultimo libro di Bruno Mastroianni, filosofo, scrittore e social media manager di trasmissioni Rai. Non mancheranno momenti musicali con il cantautore tarantino Daniele Di Maglie e Don Poppa DJ.

La seconda fase poi, 3 e 4 dicembre, si svolgerà in pieno centro cittadino, nella sala Murat con conferenze e spettacoli. Si parte sabato 3 dicembre con l’inaugurazione ufficiale del meeting, alla presenza del presidente del centro di servizio al colontariato San Nicola – OdV Rosa Franco, del sindaco di Bari Antonio Decaro, dell’assessore comunale al Welfare Francesca Bottalico, del direttore del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV Alessandro Cobianchi e della presidente del comitato scientifico Rosanna Lallone.

“E’ un vero e proprio cambio di rotta quello di quest’anno – dichiara il presidente Franco – una vera e propria sfida. Manteniamo come sempre la volontà di portare il mondo e le esperienze dei volontari tra la gente. Quest’anno è tutto declinato sulla ricerca della bellezza anche quando le avversità ci mettono alla prova. Lo faremo con donne e uomini di spessore e di livello, con cui condividiamo la missione di diffondere il più possibile la promozione della cultura della solidarietà. Devo ringraziare tutti coloro che si stanno prodigando in queste ore per la buona riuscita di un appuntamento che oramai è un caposaldo della storia del volontariato locale. Ci impegniamo da tempo nella scelta di un linguaggio più accessibile, da qui l’ampliamento dei canali utilizzati, che quest’anno includono arte teatrale, musica e cinema”.

“Questo meeting – commenta il direttore Cobianchi – sarà l’occasione per ribadire l’impegno a favore di una comunità che, quotidianamente, si mette in gioco con il solo scopo di prendersi cura dell’altro. Il CSV come agenzia di sviluppo territoriale promuove, con il Meeting, un luogo di snodo per tutti coloro che intendono contribuire alla crescita della cittadinanza attiva e responsabile. Particolarmente simbolica la scelta dell’Istituto Salesiani Redentore, da sempre punto di riferimento per i giovani di una delle periferie al centro della città”.

“È un onore e un piacere per la nostra comunità salesiana del Redentore – commenta il direttore dell’Oratorio Salesiano don Giuseppe Russo – poter accogliere un evento così importante e collaborare con una realtà così significativa e attiva come l’Odv San Nicola. La cultura del volontariato è asse fondante del Progetto educativo del Redentore, l’attenzione ai ragazzi e ai giovani è la nostra stessa ragione di esistere. Per questo crediamo che il Redentore, per la sua storia e la sua vocazione, sia la casa perfetta per questo splendido meeting”.

