Come annunciato Fabio Romito, entrato in Consiglio regionale, ha presentato le dimissioni dal Consiglio comunale. Oggi si è tenuta la ratifica delle dimissioni e la sua sostituzione con il primo dei non eletti nella Lega, Pino Monaco. “Torno dopo 18 anni ed è molto emozionante – ha detto Monaco – trovo doveroso ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini e sono qui per contribuire alla crescita della città. Avrò un ruolo di opposizione ma sempre in modo costruttivo. Anche all’epoca quando ero in Consiglio (ai tempi di Di Cagno Abbrescia con An ndr) quando eravamo maggioranza abbiamo sempre collaborato con tutti perché è il risultato quello che conta più di tutti”. Pino Monaco ha voluto ricordare e salutare Maria Maugeri, consigliere comunale ed ex assessore scomparsa nel 2016.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.