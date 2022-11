Radici degli alberi che raggiungono persino i negozi. La denuncia è del coordinatore del municipio II di Fratelli d’Italia, Onofrio De Giglio. “Ecco un altro caso di abbandono segnalato da Fratelli D’Italia – spiega De Giglio – insieme al militante Piero Mangini in zona Poggiofranco, precisamente in via Generale Bonomo 8, zono Ospedale Cotugno segnaliamo la presenza di un albero che sta crescendo al punto tale che le radici sono entrate nei locali adiacenti. Abbiamo già inoltrato segnalazioni che però sono rimaste inascoltate”. I commercianti della zona si ritengono fortemente danneggiati. “Pagano come tutti le tasse e da due anni denunciano questo disagio ma nessuno fa nulla. Chiediamo un intervento immediato”, conclude De Giglio.

