Tre maialini chiusi in una busta di plastica e abbandonati in campagna. Succede a Palese dove un passante si è accorto dello scempio. “Ovviamente – spiega – si sta riempiendo di animali selvatici che stanno mangiando le carcasse. C’è anche un’aquila. Per quello io e mia sorella ci siamo avvicinate incuriosite scoprendo questa cosa bruttissima. Non c’è limite – conclude – alla cattiveria umana. Siamo capaci di cose orribili”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.