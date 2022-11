Un sopralluogo nelle tre piazze principale de quartiere Libertà ha evidenziato una situazione di degrado, sporcizia, mancanza di manutenzione, di poca sicurezza per i cittadini e di tantissimi altri problemi strutturali.

Una situazione a “dire poco imbarazzante- precisano infatti Luca Bratta responsabile Fratelli di Italia nel Libertà, Sergio Fanelli vice coordinatore e della vice coordinatrice Antonella Lella di Fdi. Abbiamo constatato anche, che il degrado di Corso Italia è arrivato in piazza Redentore dove le panchine sono diventate giacigli per senza fissa dimora”.

Fanelli e Lella fanno quindi un appello al sindaco Antonio Decaro: “Qui parliamo di esseri umani di persone che hanno bisogno d’aiuto. Chiediamo un tavolo di confronto per evitare tragedie come in passato”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.