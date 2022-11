La mostra dell’artigianato in piazza Palazzo dell’economia in corso Vittorio Emanuele apre oggi i battenti. Si potrà visitare tutti i giorni dalle 10 alle 22 fino al 4 dicembre. Ieri sono stati ultimati i lavori. Come spiegano gli stessi organizzatori: “Sarebbe dovuta iniziare mercoledì 23 novembre, ma per motivi di condizioni meteo avverse, l’apertura è stata rimandata ad oggi.

La tenacia, la volontà e la coerenza degli artigiani che saranno presenti, del presidente del Municipio 1 di Bari, Lorenzo Leonetti e soprattutto di noi organizzatori, – precisano – spero siano premiati dalla clemenza del meteo, perché in tutto questo mese di novembre, ha creato davvero tanti disagi all’organizzazione degli eventi e dei mercatini”.

