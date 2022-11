Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane, venerdì 2 dicembre: l’Organizzazione Sindacale Usb Lavoro Privato di Puglia e Basilicata ha aderito allo sciopero generale di 24 ore.

Lo sciopero ha le seguenti motivazioni: rinnovo dei contratti e aumento dei salari con adeguamento automatico al costo della vita e con recupero dell’inflazione reale; introduzione per legge del salario minimo di 12 euro l’ora; cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e di combustibili, incameramento degli extra-ricavi maturati dalle imprese petrolifere, di gas e carburante; riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per la scuola, per la sanità pubblica, per i trasporti, per il salario garantito per disoccupati e sottoccupati; rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica che preveda anche il riuso del patrimonio pubblico attualmente in disuso, a beneficio dei settori popolari e dei lavoratori; fermare le stragi di lavoratori, introdurre il reato di omicidio sul lavoro; fermare la controriforma della scuola; e cancellare l’alternanza scuola-lavoro e gli stage gestiti dai centri di formazione pubblici e privati; difesa del diritto di sciopero e riconoscimento a tutte le OO.SS. di base dei diritti minimi e dell’agibilità sindacale in tutti i luoghi di lavoro; introdurre una politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili, senza ricorrere a nucleare e rigassificatori; aumento delle risorse a favore dell’autodeterminazione, la tutela della salute delle donne per combattere discriminazioni, oppressione nel lavoro, nella famiglia e nella società.

E, ancora, la protesta è contro le privatizzazioni e il sistema di appalti/subappalti rafforzati dal Ddl concorrenza, che attaccano gli interessi collettivi a vantaggio di imprese e speculatori; l’autonomia differenziata che disgrega il Paese e allarga le differenze sociali tra territori; l’economia di guerra, vera sciagura umana e sociale per i popoli ed i lavoratori.

Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it, sulla pagina Facebook aziendale e contattando il numero verde 800.050.500.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.