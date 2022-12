Più di 500 collegamenti al giorno in treno e circa 1500 corse bus in Puglia. Il Polo Passeggeri del Gruppo FS unisce grandi, medie e piccole città della nostra regione con collegamenti sempre più capillari, per viaggiare insieme all’insegna dell’intermodalità e del rispetto dell’ambiente. Oggi a Milano Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia (capogruppo di settore del Polo Passeggeri del Gruppo FS), ha presentato la Winter Experience 2022: la nuova offerta invernale, al via da domenica 11 dicembre, che mira a sviluppare una mobilità sempre più integrata, multimodale e sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale.

“Con Trenitalia Winter Experience 2022 si rafforza ulteriormente il ruolo del Polo Passeggeri del Gruppo FS: attore unico capace di garantire la libertà di viaggiare ovunque con collegamenti sempre più capillari e capaci di adattarsi alle necessità del territorio. Il nostro impegno per il futuro è valorizzare e incentivare la scelta del treno, il mezzo green per eccellenza, favorendo modalità di trasporto collettive e interconnesse, anche abbinandole in maniera efficace con altri mezzi di trasporto – ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia – Puntiamo a offrire ai nostri clienti esperienze di viaggio più complete e integrate, ma allo stesso tempo comode e convenienti, per anticipare le esigenze dei clienti e delle comunità servite, formulando un’offerta sempre più door-to-door e diventare, così, hub aggregatore del turismo in Italia”.

Le novità in Puglia

Trasporto Regionale Trenitalia: parte il Regionale Prime Lecce – Bari in 1h 25’ (Brindisi in un’ora)

Dal cambio orario parte il nuovo servizio Regionale Prime sulla linea Lecce- Bari. Il nuovo treno del Regionale partirà dal capoluogo salentino tutte le mattine alle 7.20 e arriverà a Bari Centrale alle 8.45 effettuando una sola fermata intermedia a Brindisi (a. 7.43 – p.7.44). Il rientro da Bari è previsto alle 17.45 con arrivo a Brindisi alle 18.46 e a Lecce alle 19.10.

Per tutto il mese di dicembre gli abbonati regionali lungo questa tratta potranno scegliere di viaggiare sul nuovo treno Prime per scoprire il nuovo collegamento (il tempo di viaggio è inferiore rispetto ai Regionali Veloci che impiegano 1h e 41’ sulla relazione Lecce – Bari)

Tutti gli altri viaggiatori, a partire dal 10 dicembre, potranno acquistare i biglietti singoli per un viaggio sul treno Prime. Il servizio sarà in vendita presso le biglietterie, self service, agenzie di viaggio e sui canali digitali di Trenitalia.

Orari di partenze e arrivi dei treni regionali facili da ricordare

I treni del Regionale di Trenitalia partono e arrivano da Lecce, Bari e Foggia sempre agli stessi minuti per facilitare la memorizzazione degli orari. Anche i treni di Ferrovie del Sud Est della linea Putignano – Bari partono e arrivano agli stessi orari da Bari, Adelfia e Putignano. Cadenzamento orario anche sulla linea FSE Lecce – Gallipoli. Il cambio orario porterà un miglioramento delle connessioni nei nodi ferroviari di Putignano-Zollino-Maglie e un incremento di quattro treni al giorno sulla linea Maglie – Otranto e di due treni al giorno sulla linea Lecce – Gallipoli.

Nuovi treni POP

Prosegue il rinnovo della flotta del Regionale di Trenitalia in Puglia con 28 nuovi treni POP in circolazione. Entro il 2024 sarà completato il rinnovo di tutta la flotta.

Bus

Confermati i servizi Link turistici anche nel periodo invernale per la Valle d’Itria. Garantite 14 corse giornaliere sulla linea Bari-Alberobello ​e 16 corse sulla linea Bari-Grotte di Castellana.

14 Frecce al giorno tra la Puglia e Roma più altre due nel weekend

L’offerta verso la Capitale resta confermata con quattro coppie di Frecciargento tra Lecce e Roma e una coppia di Frecciargento tra Bari e la capitale, tutti i giorni, più la coppia di Frecciarossa 1000 Lecce- Firenze – Milano (via Roma) e la coppia di Frecciarossa 1000 Taranto – Torino (via Roma). Nei weekend l’offerta si arricchisce con due coppie aggiuntive tra Lecce e la capitale (il sabato) e tra Bari e Roma (il lunedì).

20 Frecciarossa tra la Puglia e il Nord Italia

Dall’11 dicembre, venti Frecciarossa collegano ogni giorno i capoluoghi della Puglia con Bologna, Milano, Venezia e Torino: una coppia Lecce – Torino, due coppie Lecce – Venezia, tre coppie Bari – Milano, una coppia Taranto – Milano (via Bari), tre coppie Lecce – Milano più una coppia di Frecciarossa 1000 Lecce- Firenze – Milano (via Roma) e una coppia di Frecciarossa 1000 Taranto – Torino (via Roma).

Confermata l’offerta di Intercity Giorno e Notte

Le principali città della Puglia continuano ad essere servite da una trentina di Intercity Giorno e Notte diretti verso Roma, Bologna, Milano, Torino e Reggio Calabria.

