Era alla guida di un’autovettura senza patente, per questo, stamani, all’alt dei carabinieri che stavano facendo controlli alla periferia di Canosa di Puglia, a nord di Bari, non si è fermato e nella corsa per evitare di essere raggiunto dai militari ha provocato un incidente che ha coinvolto otto mezzi, compresa l’auto dei carabinieri che ha subito lievi danni. L’uomo è stato fermato e due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. La loro prognosi, si apprende da fonti inquirenti, non è riservata. Ne dà notizia l’Ansa.

