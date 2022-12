Dalle 20 di oggi, 3 dicembre, per le prossime 24 ore nuova allerta della Protezione civile in Puglia, ma non in tutta la regione. Predisposta l’allerta gialla nella Puglia centrale adriatica e nel Tarantino, arancione nel Salento.

Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati, sulla Puglia centrale; Venti: da forti a burrasca meridionali, in graduale attenuazione.

Il maltempo interesserà tutta Italia, con piogge soprattutto sul versante tirrenico, mentre l’arrivo dell’anticiclone russo-siberiano annuncia possibili nevicate a bassa quota a Nord-Ovest. Nel Centro-Sud, rileva il sito iLMeteo.it, si segnalano nel weekend rovesci intensi attesi, in un contesto di temperature più miti.

Tuttavia in Italia il freddo non durerà a lungo perché da domani si prevedono correnti di scirocco, con un graduale aumento delle temperature. Sulle Alpi sono previste altre nevicate, ma a quote superiori ai 1.200 metri. La prossima settimana si annuncia meno fredda, ma instabile, con piogge nel Centro-Nord seguite da due giorni di tempo asciutto. Se la previsione venisse confermata al 100%, osserva il meteorologo, la festa dell’8 dicembre potrebbe essere accompagnata da pioggia alternata a schiarite per tutto il fine

settimana.

Nel dettaglio:

Domenica 4: a Nord nuvoloso con precipitazioni nevose oltre i 1.200 metri; al centro, piogge sparse sulle Tirreniche; a Sud, tempo instabile su Campania e Salento.

Lunedì 5: a Nord qualche fenomeno residuo, specie al Nord-Ovest; al Centro tempo instabile con rovesci; a Sud, schiarite.

