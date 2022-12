Si scaldano i motori per il Natale nel Barese con eventi previsti non solo nel centro città, ma anche nei diversi quartieri. Tante infatti le iniziative in programma per adulti, ma soprattutto per i più piccoli. È il caso del quartier San Paolo, luogo in cui si terranno una serie di eventi di beneficenza a cura del comitato Santa Rita.

Si partirà il 21 dicembre con la festa di Natale nel giardino di Santa Rita, alle ore 19, poi gli eventi proseguiranno con l’appuntamento del 2 gennaio, giornata in cui si terrà la festa dell’epifania nel reparto oncologico pediatrico, alle 17.30, per poi concludere il tutto il 4 gennaio, giornata in cui, sempre allo stesso orario, si terrà la festa dell’epifania nel giardino di Santa Rita. Gli eventi, sottolinea il comitato, saranno occasione per aiutare proprio i più piccoli. Chiunque vorrà potrà infatti effettuare una donazione. “Il Comitato – commentano – ringrazia tutti coloro che vorranno donare un pensiero per i bambini presenti nei giorni della manifestazione di Natale”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.