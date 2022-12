Mercoledì 14 dicembre 2022, alle ore 11, presso l’Arena del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia (padiglione 107, Fiera del Levante – Lungomare Starita) è convocata la conferenza stampa “Passerella Mediterranea | Donne, Non Pupe”. La conferenza stampa, alle ore 10:30, nell’area antistante il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, sarà preceduta dall’installazione di una meravigliosa Pupa in ceramica, dono della stilista Carmela Comes e del ceramista Marcello Fasano, simbolo permanente di quei valori che la kermesse porta avanti: emancipazione femminile e talento d’impresa.

Un incontro utile a promuovere l’iniziativa “Milano Set Mediterraneo 2023”, ed al tempo stesso momento per rilanciare la manifestazione organizzata dall’associazione Urban Events, che si prefigge di raccontare il territorio attraverso le eccellenze artigianali: gli abiti da sposa di alta sartoria, le ceramiche artistiche locali e la tradizione delle luminarie pugliesi. La narrazione di Passerella Mediterranea 2022 sarà affidata al video racconto realizzato dal regista Gabriele Emiliano che sarà proiettato durante la conferenza.

Interverranno all’evento Gianfranco Lopane assessore al Turismo Regione Puglia, Grazia Di Bari consigliera regionale delegata alla Cultura Regione Puglia, Loredana Capone Presidente del Consiglio Regionale, Titti De Simone consigliere per l’attuazione del programma di Governo Regionale, Francesca Bottalico assessore al Welfare del comune di Bari, Ciro D’Alò Sindaco di Grottaglie, Enrica Manelli coordinatrice del progetto Milano Set Mediterraneo, la designer Carmela Comes art director del progetto Passerella | Donne, non Pupe, coordina Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia. Sono state invitate a partecipare tutte le Assessore regionali e comunali della città Metropolitana di Bari e della città di Grottaglie, Consigliere e Direttrici di Dipartimento regionali.

