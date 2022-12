Il maltempo non lascia spazio alle belle giornate, in Puglia infatti, a partire dalle 8 di domani (14 dicembre) e per le successive 12 ore è prevista allerta gialla. È quanto emerso dall’ultimo bollettino relativo alle criticità meteorologiche diramato dalla Protezione Civile.

In particolare sono in arrivo precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati su tutta la regione. Tendenzialmente, tutta la settimana, sarà caratterizzata da cielo grigio e pioggia sparsa con temperature che oscilleranno dai 18 ai 6 gradi.

Foto repertorio

