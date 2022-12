Il liceo classico Orazio Flacco perde il professore di storia e filosofia Paolo Avella. La notizia è trapelata nelle scorse ore, tantissimi i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo sui social da parte di studenti e colleghi che hanno avuto l’opportunità di incontrarlo lungo il proprio percorso.

Secondo quanto si apprende, il docente, non si sarebbe presentato a scuola al solito orario in mattinata portando così i suoi colleghi a lanciare l’allarme. Il professore è stato ritrovato dai vigili del fuoco che, giunti sul posto, in particolare all’interno della sua abitazione, lo hanno ritrovato ormai privo di vita. Ancora ignote le cause del decesso, secondo una prima ricostruzione potrebbe essersi trattato di un malore.

“Apprendo con sgomento e grande tristezza della scomparsa del prof – scrive uno studente – da anni una delle colonne portanti della famiglia e dell’eccellenza Flacchista. Da rappresentante d’istituto e caporedattore del giornale liceale tanti sono stati i momenti di riflessione e di lavoro condivisi. Non dimenticherò mai come il Professore sia stato il primo a credere nel progetto di rinascita della Fenice del Flacco. Tra quelle imponenti mura è sempre stato un riferimento per tutti, alunni e non. Porterò nel cuore la sua preparazione, il suo garbo e la sua encomiabile professionalità. Lo saluto con una delle più celebri frasi dai diari di Soren Kierkegaard: nella vita l’unica cosa certa è la morte, cioè l’unica cosa di cui non si può sapere nulla con certezza. Buon viaggio Professore” – ha concluso. Alle sue parole fanno eco quelle di un ex studente.

“Non riesco a trovare le parole giuste in questo momento – scrive – è mancato non solo il mio professore di storia e filosofia, ma anche un faro che, nelle mille difficoltà che ho incontrato in quel mio ultimo anno di liceo classico, è stato in grado di illuminarmi la retta via permettendomi di non arenarmi in balia del mare in burrasca. Al di là della facile retorica, il professor Paolo Avella è stato molto più di un docente. È grazie a lui se, quando insieme ai miei amici fraterni e compagni di mille avventure accettai l’ingrato compito di guidare il giornale scolastico La Fenice del Flacco, mio vero trampolino di lancio nel mondo del giornalismo che oggi mi vede eternamente impegnato tra un articolo e una telecronaca, imparai bene il significato delle parole e decisi di percorrere quel sentiero impervio. Non dimenticherò mai tutto il bene che ha fatto per me e per tutti gli studenti del liceo, per i miei compagni di classe, per tutto il personale scolastico e tutto il corpo docente. Mi piace immaginare che, da qualche parte lontano da questo mondo, lui stia continuando a fare ciò che ha sempre amato, raccontando di storia, di filosofia, di libri ma anche di musica, di viaggi, di mondi lontani, di tutto ciò che riusciva a far diventare quotidianità anche per dei giovani attratti dallo smartphone e magari disinteressati, rendendo tutto affascinante con la sua enorme passione per tutto, sempre con quell’immancabile sorriso stampato sulle labbra, condendo il tutto con i suoi immancabili aneddoti che strappavano un sorriso a tutti. Grazie di tutto prof, ovunque tu sia in questo momento. Grazie di cuore per tutto, ci mancherai” – ha concluso.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.