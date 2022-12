Nuova allerta meteo sulla Puglia. È quanto previsto secondo il nuovo bollettino sul maltempo della Protezione Civile secondo il quale, nelle prossime ore, è prevista in particolare allerta gialla.

Entrando più nel dettaglio, a partire dal pomeriggio di oggi (15 dicembre) e per le successive otto ore, sono in arrivo venti tendenti a forti meridionali con locali raffiche di burrasca sui settori costieri. Mentre dalle prime ore di domani, 16 dicembre, e per le successive 24 ore, sono previsti venti forti sud occidentali con locali rinforzi di burrasca.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.