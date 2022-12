Da giornale di liceo, a social network: la storia di Skakki nostri, il “Facebook” dei Baresi, sarà raccontato in un libro. È quanto accadrà il prossimo 23 dicembre, alle 19, nella sede della casa editrice Edizioni dal Sud, in via Dante 214.

“Skakki nostri” (con le parole separate) è il giornale del liceo scientifico “Arcangelo Scacchi” di Bari. Nato nel dicembre del 2001, durante un’autogestione, continua a essere autogestito e diffuso su carta. Realizzato anche durante gli anni della Dad, la didattica a distanza, è oggi uno dei più longevi giornali studenteschi autogestiti ancora in attività senza avere mai interrotto le pubblicazioni.

Skakkinostri.it (con le parole attaccate) invece ne è stato il sito: ideato pochi mesi dopo il giornale, divenne, con il passaparola, punto di riferimento per gli studenti di Bari e provincia. Una community, come si diceva all’epoca, o un social network, come diremmo oggi, gestito su base volontaristica e finanziato attraverso eventi studenteschi e le prime forme di pubblicità online di Google. Con la crescita anagrafica dei suoi fondatori, e con il diffondersi di Facebook, il sito fu via via abbandonato, fino alla chiusura definitiva nel 2018.

Il libro, pubblicato da Edizioni dal Sud, è curato da Ludovico Fontana, giornalista Rai, oggi nella sede di Torino, che fu tra i fondatori del giornale insieme con Francesco Di Comite, Fabio Di Fonte, Caterina Laterza e Simona Perrini. Il volume raccoglie gli interventi 27 protagonisti dei due Skakkinostri, compresa l’introduzione del curatore: chi lo ha fondato, chi lo ha diretto, ex studenti e studentesse, moderatori e utenti della community, fino a chi lo ha mandato avanti negli anni della pandemia. Viene raccontata così la nascita del giornale, l’avvio del sito (creato da Luca Leonardo Scorcia), il fermento creativo che animava la scuola nei primi anni Duemila, le difficoltà di gestione e moderazione di una comunità di decine di migliaia di adolescenti, la sensazione di aver vissuto in anticipo la “rivoluzione social”. E poi la prosecuzione del giornale che, pur rimanendo al passo con i tempi, tra podcast e dirette web, non ha abbandonato la carta.

Ludovico Fontana ha scritto l’introduzione. Gli autori dei contributi, in ordine di intervento, sono: Dino Amenduni, Eugenio Bartolo, Simone Capurso, Angela Casavola, Paola Dabbicco, Francesco Di Comite, Adriana Di Rienzo, Giovanni Dipietro, Fabio Fanelli, Giorgia Fontana, Pippo Fuina, Alessandra Giove, Asia Iurlo, Martino Lacirignola, Caterina Laterza, Silvia Mazzilli, Flavio Pio Melfi, Giovanni Memola, Enrica Moccia, Marco Modugno, Renato Nicassio, Antonella Pagano, Vittorio Parisi, Andrea Ponticelli, Laura Ressa, Simona Summo.

