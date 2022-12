Dopo il successo delle esibizioni del Circo Contemporaneo a Fasano, gli artisti sui trampoli si esibiranno il 26 Dicembre a Locorotondo in via Nardelli dalle 18.30. Il coinvolgimento del Circo Contemporaneo fa parte del nutrito programma di MusicaLucis, il festival d’inverno della Valle d’Itria organizzato dall’associazione culturale Itriae Culturae. Eventi di musica e arte che hanno incontrato gli apprezzamenti di pubblico e critica.

Proprio riguardo all’arte, Hermes Mangialardo, poliedrico artista salentino, firma a Locorotondo “L’Intreccio”, una installazione luminosa a Locorotondo allestita sul lungomare del paese (via Nardelli). Sempre sul “lungomare” si fa notare la mostra “C’ S’ Disc’?” istruzioni per l’uso. Rappresenta un viaggio nei dialetti pugliesi svelati attraverso frasi e modi di dire di uso quotidiano. Un invito per i forestieri a familiarizzare con il dialetto locale. Frasi trasformate in manifesti d’autore dal brindisino Marco Petrucci, mente del progetto Testi Manifesti. Imperdibili anche le Luminarie sospese nel borgo antico a cura di Genera Festival. Le installazioni, reinterpretazione contemporanea delle iconiche luminarie pugliesi, aggiungono alla componente luminosa quella delle superfici riflettenti degli specchi e sono state realizzate attraverso un laboratorio di costruzione e montaggio che ha coinvolto il pubblico locale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.