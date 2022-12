Ennesimo incidente stradale sulla statale 16. Per cause ancora in corso di accertamento si è consumato un incidente in viale Gabriele d’Annunzio a pochi passi dalla rotatoria di viale Ferrari. A distanza di poco tempo un altro incidente si è verificato all’altezza di via Napoli. Sul posto la polizia locale che sta ripristinando il traffico. Lunghe code dallo svincolo di via Napoli sino a Santo Spirito.

