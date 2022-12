Tre feriti gravi tra cui una bambina di 6 anni. E’ questo il bilancio di incidente accaduto in via Nicola Cacudi, nel quartiere San Paolo di Bari dove un’auto si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. I tre feriti sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

