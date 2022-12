Brutte sorprese per gli automobilisti baresi. Dal 23 al 26 dicembre, la polizia locale ha infatti elevato 1.206 verbali per violazioni del codice della strada principalmente per soste irregolari. Ma anche 13 per mancata revisione periodica del veicolo, 3 per inosservanza delle segnalazioni semaforiche. E ancora 4 per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione, 6 per guida con cellulare, 8 ai conducenti senza cintura di sicurezza e 8 ai parcheggiatori abusivi. Sono stati inoltre 7 le contestazioni per commercio abusivo aree pubbliche.

Novantuno sono state, infine, le multe elevate per eccesso di velocità e 12 le ispezioni ad attività commerciali e pubblici esercizi.