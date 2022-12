Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, la giunta comunale ha approvato oggi lo studio di fattibilità e il documento di indirizzo alla progettazione relativi ai lavori di durata triennale per gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati alla riqualificazione programmata del parco di Largo 2 Giugno – annualità 2024/26, per un importo di € 1.017.000.

L’approvazione del provvedimento è finalizzata all’inserimento nel Piano triennale delle opere pubbliche. Si tratta di un accordo quadro triennale che interessa tanto gli aspetti legati alla manutenzione del verde (potature, sostituzione di piante ammalorate, nuove piantumazioni, cura del prato e degli alberi malati), quanto quelli inerenti agli specchi d’acqua con interventi periodici di monitoraggio e pulizia e alla manutenzione dei muretti in pietra e a piccole lavorazioni edili da realizzarsi per il ripristino delle condizioni di fruibilità e sicurezza dell’area verde pubblica.

“Questa delibera – commenta Giuseppe Galasso – riguarda tutti gli aspetti manutentivi di questo grande polmone verde ad eccezione degli interventi sugli impianti tecnologici, da quello d’illuminazione pubblica a quello di videosorveglianza e di irrigazione, che afferiscono invece ad altri accordi quadro specifici operativi senza soluzione di continuità”.