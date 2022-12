Un chioschetto chiuso da anni e ormai ricoperto da svastiche e scritte di ogni tipo. Panchine deturpate, bagni a pezzi. Il giardino Mimmo Bucci nel rione Libertà è il regno del degrado e del vandalismo. Ieri il vice coordinatore di Fratelli di Italia, Sergio Fanelli, Luca Bratta coordinatore del Libertà e Antonella Lella vice coordinatrice Fratelli di Italia si sono recati nel giardino per denunciare le condizioni di degrado in cui versa l’area a verde. “Per questa amministrazione e per il primo cittadino conta ormai il bell’apparire – spiegano in una nota – degrado e insicurezza sono ormai tangibili in tutta la città. Chiederemo subito in Consiglio comunale delucidazioni in merito all’assegnazione del chioschetto”.

Il giardino è stato intitolato a Mimmo Bucci, il cantante del gruppo “La combriccola di Vasco”, conosciuto e amato in città, travolto da una moto sul lungomare Nazario Sauro il 15 maggio del 2007. La mamma di Mimmo Bucci da sempre si batte per ridare dignità a quell’area verde. “Un colpo al cuore Mimì, ogni volta mi riprometto di non passarci ma è più forte di me, devo ribellarmi a questo degrado, TU non lo meriti”, scrive sui social.