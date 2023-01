Ieri sera incendio in un appartamento in via Calefati per cause accidentali. Polizia Locale, VV.F. e 118 sul posto e incendio domato . I due anziani presenti in casa sono stati ricoverati in ospedale a causa delle esalazioni di monossido respirato, ma le loro condizioni non sono gravi.

I tre cani presenti in casa sono stati affidati. L’appartamento è stato completamente distrutto, ma per fortuna nessun danno strutturale all’edificio.