Anche ieri sono proseguiti i controlli della Polizia Locale di Bari e della Polizia di Stato in città per il contrasto alla vendita abusiva di fuochi di artificio su strada.

Sequestrati petardi e banchetti improvvisati in vari quartieri, Libertà, San Pasquale, Japigia, Carrassi e San Paolo. 5655 pezzi sequestrati per circa 45 kg di merce, che dopo la procedura di confisca verranno distrutti. Parte del materiale è risultato con etichette contraffatte, con marchio CE palesemente alterato, e botti etichettati con categoria e potenziale esplosivo diverso da quelli realmente posseduti e più pericolosi.

“Non basta certamente ad evitare il fenomeno dei petardi e batterie di fuochi di artificio che abusivamente vengono sistematicamente esplosi la mezzanotte di fine anno in città e che, per la maggior parte arriva tramite canali di approvvigionamento clandestini e sempre più spesso anche per e-commerce, ma l’attenzione rimane comunque alta e costante, compreso l’approfondimento investigativo sul fenomeno delinquenziale”, spiegano dalla polizia locale.