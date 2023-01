Brutta disavventura nella notte di fine d’anno per Malvin, un cane regolarmente accudito sul territorio. A raccontarla il Canile sanitario di Bari. “Il bollettino di guerra parla chiaro in tutta Italia: “scappati”, “scomparsi dai giardini o dai recinti”, “purtroppo trovati deceduti”, “dispersi”… tutto a causa dei botti – si legge nel post – Anche lui, stanotte, in preda al panico, è fuggito alla ricerca di un riparo lontano dai bombardamenti (perché di questo si è trattato), finendo in una profonda caditoia, nella quale è rimasto imprigionato fino a stamattina, quando un passante ha lanciato l’allarme”.

È stato necessario l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco per salvarlo. “Per fortuna sta bene, è in osservazione in clinica per ogni evenienza, e sta riposando molto – continua – Ha guadagnato anche un bel bagnetto, visto che era diventato color fango. Le usanze barbare e incivili, purtroppo anche da parte di molti baresi, confermano ancora una volta la superficialità e menefreghismo del genere umano. Ci consoliamo con tutte le brave persone che invece abbiamo conosciuto tramite l’esperienza del canile da sette anni a questa parte”.