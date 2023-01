Attimi di follia ieri sull’estramurale Capruzzi: una donna ha cominciato a inveire e a minacciare un netturbino che stava lavorando per poi prendere una mazza e distruggere un mezzo treruote dell’Amiu che era stato parcheggiato nei pressi dell’ex caserma Rossani. Tutto è stato ripreso in un video tik tok che è diventato subito virale. Non si conoscono le motivazioni del gesto della donna.

