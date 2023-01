“Tornare in piazza ieri é stata una grande emozione per tutti. Rivedere giovani, famiglie e bambini divertirsi e abbracciarsi per gli auguri del nuovo anno ci ha fatto assaporare di nuovo la libertà e la spensieratezza che pensavamo di aver perso”. Così il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, commenta il successo del concerto con cui il capoluogo pugliese ieri sera ha atteso l’arrivo del 2023 in piazza Libertà.

“Voglio ringraziare tutte le persone che a vario titolo hanno lavorato per la buona riuscita di una grande festa di piazza – prosegue il sindaco – e di un grande spettacolo che si è confermato ancora una volta tra i più belli d’Italia. La musica dal vivo e la splendida cornice del teatro Piccinni hanno reso la festa ancora più speciale”.

“È stato bello – conclude – anche incontrare tante persone che sono arrivate a Bari da altre città pugliesi e del sud Italia per vivere insieme a noi la serata e salutare il nuovo anno da Bari”.