“Vorrei realizzare eventi nel parco Rossani tutti fine settimana dell’anno. L’area ha enormi potenzialità che vanno sfruttate e non solo durante il periodo natalizio”. Le parole di Giovanni Lucio Smaldone, presidente del Municipio II, lasciano ben sperare per il futuro dell’area verde di via De Bellis: “Siamo aperti ad ogni proposta e siamo disponibili ad ogni forma di collaborazione. Sono del parere che il territorio debba essere vissuto dai cittadini. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a consentirlo. Se ci sono associazioni o comitati che intendono svolgere eventi all’interno dell’area siamo a loro disposizione”.

Per Natale al parco Rossani è stato allestito un vero e proprio villaggio di Babbo Natale e per il presidente il bilancio è positivo: “E’ stata una prima volta e come tutte le prime volte ci sono cose da migliorare. La quantità e la qualità degli operatori artigianali, per esempio, necessita di essere implementata e migliorata. E’ evidente che un evento del genere non può prescindere da un cartellone di eventi culturali e musicali che c’è stato, ma deve essere potenziato e soprattutto pubblicizzato nel modo giusto. Il mercatino è andato bene soprattutto nelle due settimane precedenti al Natale. Adesso, pur rimanendo aperto fino all’8 gennaio, il flusso di persone è sensibilmente ridotto. Tra l’altro non ci sono più le giostre”.

In termini di visite – precisa ancora Smaldone – il villaggio è andato molto bene, ma gli operatori commerciali avrebbero voluto lavorare di più. Purtroppo però questo è successo anche nel centro murattiano, dove nel periodo natalizio ci sono state molte presenze, ma pochi incassi. Sono convinto che è una esperienza da replicare. E sono anche convinto i cittadini impareranno con il tempo che nel parco Rossani si trova sempre un motivo per trascorrere bei momenti”.