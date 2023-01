Le luminarie natalizie posizionate dal Comune su via Sparano, via Argiro e via Manzoni resteranno fino al 2 febbraio. Una scelta del Comune anche per sostenere i commercianti durante il periodo dei saldi. Seguendo ovviamente le stesse regole del Natale: accensione solo dalle 18.30 fino all’una di notte.

