Crolla una parte di una palazzina a Canosa di Puglia, in particolare in via Milano. È accaduto nel pomeriggio. Secondo quanto emerso all’interno della palazzina si trovavano due persone, un uomo di 80 anni e una donna di 70, che hanno riportato ferite, ma sono stati tratti in salvo. Le loro condizioni non destano infatti preoccupazioni.

Attualmente sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della zona. Sul posto Vigili del Fuoco, personale del 118 e Carabinieri. Ancora ignote le cause che hanno portato al crollo.

Notizia in aggiornamento