Dagli studenti ai lavoratori; da chi pratica lavori domestici a chi conduce una vita sedentaria, passando anche per coloro che praticano sport: nonostante gli stili di vita differenti, sono tantissime le persone che, a tutte le età e senza distinzione di genere, al giorno d’oggi soffrono di cervicalgia. Si tratta, infatti, di uno dei problemi posturali più diffusi nell’epoca moderna, caratterizzata da posture viziate, alto stress psicologico e utilizzo spesso incontrollato dei dispositivi elettronici.

Se a ciò si aggiunge la tendenza ad una flessione prolungata del rachide cervicale o altre cause come traumi capaci di comportare danni ai tessuti o alterazioni strutturali, ecco che è molto più frequente di quanto si possa immaginare accusare sintomi che possono limitare la qualità della vita. Uno dei disturbi più frequenti e fastidiosi associati alla cervicalgia è la cefalea, comunemente chiamata “mal di testa” per cui, nella maggior parte dei casi, all’origine del dolore c’è un’alterazione che interessa le strutture muscolo-scheletriche situate nella regione cervicale. A causa della prolungata tendenza alla flessione, inoltre, l’effetto peso creato dal carico della testa e dalla tensione dei muscoli del collo provoca un adattamento della componente ossea e articolare, che con il tempo può portare a una perdita della fisiologica lordosi, la normale curva del nostro tratto cervicale.

Segnali chiari di questo processo sono, dunque, tensione sul collo e sulle spalle, dolore, rigidità, mal di schiena, e ovviamente, emicrania. Per alleviare e trattare questa sintomatologia, nonché per effettuare un’accurata diagnosi sulle origini e sulla natura del problema, l’osteopatia può rappresentare un vero toccasana. Si tratta, nello specifico, di un trattamento che utilizza le mani al fine di recuperare la giusta mobilità e funzionalità del corpo umano. Attraverso il corretto posizionamento e movimento delle sue mani e la pratica di manovre specifiche, l’osteopata analizza la mobilità, individua le zone in disfunzione e con piccoli aggiustamenti può aiutare a ripristinare la tendenza del corpo all’autoguarigione. Il trattamento osteopatico è particolarmente indicato nei casi di disturbi dell’apparato muscolo-scheletrico, cioè di tutta la colonna vertebrale, ma anche di disturbi dell’apparato viscerale, posturali e del movimento.

Poiché l’osteopatia riequilibra le funzioni vitali e agisce con uno scopo curativo ma soprattutto preventivo, le indicazioni per un trattamento osteopatico sono molto ampie e indicate per tutte le fasce di età. Alla luce di queste premesse, è facile comprendere come l’osteopata possa assumere un ruolo fondamentale nella risoluzione delle problematiche legate alla cervicalgia: in una prima fase, infatti, attraverso un attento esame posturale, il professionista valuta la corretta funzionalità del tratto cervicale, l’eventuale presenza di disfunzioni articolari e – aspetto da non sottovalutare – di disfunzioni che traggono origine dall’apparato orale o da quello visivo, tali da richiedere l’intervento integrato di uno gnatologo o di un optometrista.

In caso di disfunzioni articolari, l’osteopata può intervenire attraverso diverse tecniche, come le manipolazioni in thrust, quelle fasciali e articolatorie, oltre all’inibizione dei muscoli occlusali, agendo così anche per via neurologica sui collegamenti trigemino cervicali. Naturalmente, il ruolo dell’osteopata non si limita solo al trattamento della zona cervicale, ma anche all’individuazione e cura di quelle disfunzioni “a distanza” che possono essere una concausa nello sviluppo del sintomo, cercando così di migliorare il generale schema posturale.