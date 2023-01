Da giovedì 12 a domenica 15 gennaio Stefano Accorsi è sul palco del teatro Piccinni di Bari, in esclusiva regionale, con Azul – Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor per la regia di Daniele Finzi Pasca e con Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo, Luigi Sigillo. Lo spettacolo con Accorsi fa parte del cartellone della stagione teatrale 2022/23 “Altri mondi”, realizzata dal Comune di Bari in collaborazione con il Teatro pubblico pugliese.

E oggi l’attore ha pubblicato su Instagram vari scorci della città di Bari. “Sono contento di essere di nuovo sul palco – dice Accorsi in un video – ritroviamo il pubblico dopo tanto tempo”.