“Siamo come sempre in corso Italia, nulla è cambiato e penso nulla cambierà”. La denuncia è di Luca Bratta, responsabile per Fratelli di Italia del quartiere Libertà. Sotto accusa il degrado di corso Italia.

“Il problema senza fissa dimora non è solo un problema di corso Italia ma dell’intera città – si legge in una nota a firma non solo di Bratta ma anche di Antonella Lella e Sergio Fanelli, vice coordinatori di FdI – nel 2023 non è assolutamente possibile vedere gente in questa condizione e soprattutto, non pensiamo che la soluzione sia solo un pasto caldo. Il Comune dovrebbe aiutare questa gente sempre e comunque e non solo con soluzioni temporanee. La dignità umana di questa gente viene calpestata ogni giorno dalle istituzioni”.